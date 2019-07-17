Лиатрис, гортензия и эхинацея расцвели на площадке фестиваля "Цветочный джем"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ландшафтные композиции из лиатриса, гортензии, эхинацеи и гейхеры украсили столичные сады на фестивале "Цветочный джем", сообщил в среду оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Праздник цветущих садов и ландшафтного искусства, фестиваль и конкурс "Цветочный джем" продолжается. Чуть меньше, чем за месяц конкурсные сады (открылись 20 июня - прим. ТАСС) заметно разрослись. В середине июля в садах расцвели лиатрис, гортензия, эхинацея, гейхера и другие сезонные растения. Ландшафтные композиции, украсившие улицы и площади Москвы, продолжат менять цвет и форму в августе и сентябре", - говорится в сообщении.

Так, в саду "Выше крыши" на Арбате, 48 зацвела ворсянка, а в Зеленограде в саду Kandin-skyline - полевые цветы, метельчатая гортензия и эхинацея. В саду "Антракт" можно увидеть цветущий лиатрис, в в "Красном саду" на площади возле станции метро Баррикадная - седум и гейхеру.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Москвичи и туристы могут любоваться 42 современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.