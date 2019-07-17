На востоке Москвы спасатели помогли застрявшему на балконе хорьку

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного центра спасли хорька, застрявшего на балконе на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"По улице Сокольнический Вал на балконе жилой квартиры застрял домашний питомец - хорек. После разборки обшивки спасатели аварийно-спасательного отряда № 5 достали зверька и вернули хозяйке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, домашний питомец не пострадал.