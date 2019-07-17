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Фестиваль "Свежесть лета" пройдет в Екатерининском парке в Москве 20 июля

Для гостей мероприятия организуют мастер-классы, спортивные развлечения, кулинарные поединки и концерты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Семейный фестиваль "Свежесть лета" состоится в столичном Екатерининском парке 20 июля. Организаторы подготовили для гостей тематические чемпионаты и мастер-классы, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В Екатерининском парке 20 июля состоится семейный фестиваль "Свежесть лета". В программе - концерты, спортивные развлечения, кулинарные поединки. Фестиваль начнется в 09:00. В спортивной части пройдут мастер-классы и выступления уличных гимнастов, занятия по йоге и зумбе, а также сразу два чемпионата по футболу - среди детей и многодетных мам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке будет организована бьюти-зона. Гости также смогут посетить сеансы массажа и принять участие в мастер-классах. Кроме того, запланирован семейный чемпионат "Кулинарный поединок", где участники будут соревноваться в умении готовить барбекю.

Для маленьких гостей фестиваля организуют гонки на мини-автомобилях, аттракционы на батутах, игры, мастер-классы и театральные квесты.

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