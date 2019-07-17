Платформа Крекшино МЖД закроется на реконструкцию с 20 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пригородные поезда Киевского направления будут проходить станцию Крекшино без остановки с 20 июля в связи с ее реконструкцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги.

"Временные изменения связаны с работами по реконструкции пассажирской инфраструктуры станции и строительству дополнительного главного пути на участке Солнечная - Апрелевка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время закрытия платформы для пассажиров запустят компенсационные маршруты между станциями Крекшино и Кокошкино, а также будет назначена дополнительная остановка на платформе Кокошкино для восьми пригородных поездов Киевского направления.

Работы по реконструкции планируется завершить в IV квартале 2020 года.

В январе 2020 года запланированы масштабные работы по строительству нового остановочного пункта Санино на Киевском направлении Московской железной дороги. Он расположится между станциями Кокошкино и Крекшино рядом с одноименной деревней Санино в Новой Москве.