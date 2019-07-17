Строительство семи станций Коммунарской линии метро началось в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Работы по строительству семи станций Коммунарской линии столичной подземки от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка" стартовали в Москве, сообщила в среду пресс-служба Департамента строительства города Москвы.

"На сегодняшний день нами развернуты работы на семи станциях Коммунарской линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

Протяженность участка составит 15,9 км, на нем будет семь станций метро. На станциях "Улица Новаторов" и "Университет Дружбы Народов" начаты работы по устройству ограждающих конструкций котлованов, на станциях "Столбово" и "Коммунарка" ведется строительство основных конструкций. На площадках станций "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри" производятся работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций.

Коммунарская линия будет продлена от станции "Улица Новаторов" в направлении центра города до станции "Севастопольский проспект". Станция "Улица Новаторов" образует пересадочный узел с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро (БКЛ), а "Севастопольский проспект" со станцией "Крымская" Московского центрального кольца (МЦК). Линию планируется построить к 2023 году.