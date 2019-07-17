Около 200 единиц спецтехники "Мосводостока" устраняют последствия ливня в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/ Сотрудники "Мосводостока" работают в усиленном режиме из-за ливня в столице. Около 200 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь предприятия.

"Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тыс. сотрудников переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жители могут подать заявку на откачку воды во дворах в диспетчерскую службу "Мосводостока".

Ранее МЧС распространило экстренное сообщение о грозе в Москве. По прогнозам синоптиков, до конца среды в столице ожидаются дождь, гроза, усиление порывов ветра при грозе до 15 м/с.