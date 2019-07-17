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Две машины застряли под подтопленным Большим Савеловским путепроводом в Москве

Ранее сообщалось о подтоплениях под путепроводами Шоты Руставели и Бутырским

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Большой Савеловский путепровод подтоплен в результате ливня в Москве, в тоннеле заглохли две машины. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате ливня подтоплен Большой Савеловский путепровод. В тоннеле заглохли два автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили ТАСС, что в районе Дмитровского шоссе под путепроводом Шоты Руставели заблокировано движение из-за подтопления. По данным ЦОДД, заблокировано также движение и под Бутырским путепроводом.

В среду ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра до 15 метров в секунду с 17:00 до 22:00.

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Россия
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