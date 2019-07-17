Крупные транспортные заторы наблюдаются в Москве из-за дождя

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Проливной дождь стал причиной сильных пробок на московских дорогах в вечерний час пик. Их загруженность оценивается в семь баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:00.

Согласно данным оперативной карты пробок, движение затруднено практически по всем магистралям столице. В частности, на внутренней стороне Садового кольца на Гончарном проезде скорость движения автомобилей снижена до 3 км/ч. Аналогичная ситуация наблюдается на улицах Житная, Большая Полянка, Большая Лубянка, Неглинная, Каланческая, Абельмановская.

Плотный поток автомобилей зафиксирован на севере, северо-западе и юго-востоке внутренней стороны МКАД, а также на севере, северо-западе и северо-востоке внешней стороны магистрали. Сложно проехать по Дмитровскому шоссе из-за подтопления проезжей части под Бутырским путепроводом. По данным источника ТАСС в экстренных службах города, в результате чрезвычайного происшествия в районе подтопления застряли шесть автомобилей.

Вместе с тем, в Комплексе городского хозяйства Москвы ТАСС уточнили, что скопление воды под Бутырским путепроводом устранено, "в настоящее время коммунальщики проводят работы по очистке водоприемных решеток от мусора, нанесенного потоками воды". Движение транспорта на участке восстановлено, но остается затрудненным.

В среду ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра до 15 м/с с 17:00 до 22:00. МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В новость были внесены изменения (18:21 мск) — содержит информацию о Бутырском путепроводе в 4-м абзаце.