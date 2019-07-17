Движение восстановлено по трем полосам Дмитровского шоссе в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Движение по Дмитровскому шоссе в Москве восстановлено после подтопления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение восстановлено, в центр - по одной полосе, в область - по двум", - сказал собеседник агентства. Эту информацию подтвердили и в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось о затруднении движения транспорта из-за подтопления в районе Дмитровского шоссе под путепроводом Шоты Руставели, Бутырским и Большим Савеловским путепроводами.

В среду ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра до 15 м/с с 17:00 до 22:00.