Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в среду достигла восьми баллов из девяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:45 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время плотный автомобильный поток наблюдается в центральной части Москвы. Осложнения также зафиксированы в обоих направлениях на Щелковском, Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах. Трудно проехать на всем протяжении Садового кольца.

Ранее сообщалось о затруднении движения транспорта из-за подтопления в районе Дмитровского шоссе под путепроводом Шоты Руставели, Бутырским и Большим Савеловским путепроводами. В настоящий момент движение там полностью восстановлено, но осуществляется с затруднениями.

В среду ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра до 15 метров в секунду с 17:00 до 22:00.