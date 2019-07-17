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Еще 14 камер установили на дорогах Москвы

Всего в столице работают более 2 тыс. камер

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Еще 14 камер появились на дорогах Москвы, их адреса в среду опубликовал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Камеры фотовидеофиксации появились еще по 14 адресам. Места выбраны неслучайно - в прошлом году на этих участках произошло от трех до шести ДТП. Новые камеры фиксирют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Всего в Москве работают более 2 тыс. камер. В частности, комплексы видеофиксации есть на улицах Лубянка, Варварка, 1905 года, Тверском бульваре, Садовом кольце, МКАД, Ленинградском, Каширском, Волоколамском шоссе и Проспекте Мира.

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