Пасмурная погода с грозами сохранится в Московском регионе в четверг

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Облачная погода с дождями и грозами ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 20 до 22 градусов тепла, ночью температура опустится до 13-15 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов.

По прогнозу синоптиков, в ночные часы также возможны осадки.

При грозе порывы ветра южного и западного направлений могут достигать 12-17 м/с. Из-за сильного дождя и гроз в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.