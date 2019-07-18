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Дополнительные парковочные места появились на северо-западе Москвы

Дополнительные места оборудовали в связи с вводом одностороннего движения на улице Академика Александрова и в 3-м Щукинском проезде

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 100 мест для парковки оборудовали на северо-западе столицы в связи с вводом одностороннего движения на улице Академика Александрова и в 3-м Щукинском проезде, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Благодаря введению одностороннего движения на участке 3-го Щукинского проезда от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова организовано 50 новых парковочных мест, включая 5 мест для инвалидов. Еще 82 новых места, 9 из которых предназначено для маломобильных граждан, появилось на улице Академика Александрова", - говорится в сообщении.

Схема организации движения изменится в восьми округах, где восемь участков улиц станут односторонними, а девять - двусторонними. Новая схема, а также дополнительные парковки предусмотрены для ВАО, ЗелАО, ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО.

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