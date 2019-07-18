Власти Москвы одобрили ремонт фасада театра Станиславского и Немировича-Данченко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) одобрил проект капитального ремонта фасада Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Работы будут длится в течение девяти месяцев, сообщила в четверг пресс-служба Москомэкспертизы.

"В семиэтажном кирпичном здании будет проведен капитальный ремонт фасадов. Общая продолжительность строительства определена по трудоемкости и составляет девять месяцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект предусматривает очистку, восстановление штукатурного слоя и окраску фасадов, в том числе колонн и пилястр, карнизов и декоративных поясков, балюстрад и плит балконов. Будут обновлены оконные рамы, вентиляционные решетки, ограждения кровли, оконные отливы и декоративные ниши, а также отливы балюстрад.

"Запланирован ремонт водосточной системы, в том числе замена пришедших в негодность элементов, выправка поврежденных частей труб и креплений, расчистка и окраска", - уточняется в сообщении.