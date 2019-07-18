Власти Москвы: уровень радиации в зоне будущей Юго-Восточной хорды не превышает нормы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Неоднократные экологические замеры, в том числе исследования грунтов, показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы. Об этом в четверг сообщил журналистам директор организации-проектировщика Юго-Восточной хорды ГКУ "Управление дорожного мостового строительства" (входит в департамент строительства Москвы) Василий Десятков.

"Мы находимся на участке, по поводу которого жители высказывали опасения. При проектировании сначала было сделано поверхностное изучение, а затем были взяты глубинные пробы на наличие радионуклидов. Анализ показал, что при допустимых нормах до 0,27% микрозиверт здесь средняя допустимость значения от 0,10 до 0,14%. То есть, на данном участке радиационный фон в пределах допустимого", - сказал он.

Десятков пояснил, что данная территория войдет в состав участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД, протяженность всего участка составит 36 км, из которых 11 км приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Разработка проектной документации участка предусматривает инженерно-экологические изыскания, а также исследования и оценку радиационной обстановки территории. Всего в рамках проектирования было проведено три экологических исследования, все они показали отсутствие радиационных загрязняющих веществ как на земле, так и в грунтах на глубине вплоть до 12 м.

Ранее на фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у "Московского завода полиметаллов" (МЗП), в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. В пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы заявили, что при создании хорды загрязненные участки не будут затронуты. Пресс-служба "Радона" в пятницу, 12 июля, сообщила, что обнаруженные на правом берегу Москвы-реки около завода участки с радиационным загрязнением не представляют угрозы для живущего поблизости населения и не загрязняют воду. Специалисты следят за этой территорией и передают данные властям Москвы.

"Контракт на проектные работы у нас уже более 1,5 лет. Когда возник этот вопрос в начале июля, генпроектировщик провел дополнительное обследование, в том числе, были взяты глубинные пробы грунта. Это уже третье исследование, и в третий раз не выявлено превышение допустимых норм", - добавил Десятков.

Строительство ЮВХ планировали начать в этом году, в полном объеме работы на объекте развернутся в 2020 году. ЮВХ собираются построить в три этапа, завершить проект предполагается до конца 2025 года.