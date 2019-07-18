Ряд улиц в Москве перекроют 20 июля из-за митинга

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт с 8:00 до 18:00 мск 20 июля от Докучаева переулка до Садового кольца в связи с проведением митинга, сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

На этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в связи с предстоящими выборами депутатов в Мосгордуму.

Также машинам будет запрещено проезжать по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка с 8:00 до 18:00 20 июля.

Ограничено движение будет и на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома №9, с 4:00 до 8:00 мск. Будет перекрыты по одной полосе в каждом направлении.