Две дополнительные станции появятся на маршруте МЦД-2 в Митине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Два дополнительных остановочных пункта планируется построить на маршруте Нахабино - Подольск Московского центрального диаметра (МЦД) в районе Митино. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"При разработке проекта МЦД-2 Нахабино - Подольск мы с коллегами из РЖД рассматриваем возможность строительства дополнительных остановок для поездов Московских центральных диаметров. Одна из таких - платформа Волоколамская", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он уточнил, что новый остановочный пункт разместится между Волоколамским шоссе и Новотушинской улицей. Здесь будет построен распределительный зал для пассажиров и две платформы с навесами. На платформе Волоколамская будет обустроена пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро.

"Кроме того, жителям Митина будет доступна еще одна новая станция МЦД - Пойма (Пенягино). Она разместится в районе примыкания Пенягинского шоссе к Волоколамке. Таким образом, повысит транспортную доступность и района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска", - отметил глава стройкомплекса.

Хуснуллин сообщил, что здесь тоже построят распределительный зал для пассажиров и две платформы с навесами, будут возведены надземный переход через Волоколамское шоссе и пешеходная галерея.

"Фактически с открытием МЦД-2 в Митине, где проживает почти 200 тыс. жителей, появится еще одна линия метро - наземная. МЦД позволит пассажирам быстрее и комфортнее передвигаться по городу, а также сформирует дополнительный альтернативный маршрут к Митинскому ландшафтному парку", - пояснил заммэра.