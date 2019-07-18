Троекуровские палаты в Москве отреставрируют к осени

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работы по ремонту и реставрации Троекуровских палат в Москве закончат осенью этого года. В сентябре начнется благоустройство территории вокруг объекта, сообщает пресс-служба руководителя рабочей группы по организации ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Москвы, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что для оптимизации работы Госдумы, предлагается расширить площадь занимаемых помещений за счет переезда некоторых думских комитетов и их аппаратов в Троекуровские палаты.

"Работа идет согласно утвержденной дорожной карте, даже с опережением графика. Планируется, что осенью этого года ремонтно-реставрационные работы будут завершены. На сентябрь намечено благоустройство территории", - говорится в сообщении.

На сегодня фасадные работы выполнены наполовину. Они включают расчистку, докомпановку кирпичной кладки фасадов и реставрацию архитектурных элементов из белого камня. Фасадные работы, а также ремонт и устройство перекрытий планируется закончить летом. Также ведутся работы по реставрации интерьеров здания.

Ресин также отметил, что до следующей недели необходимо увеличить число рабочих минимум на 20 человек. Сейчас ремонтом и реставрацией объекта занимается 175 человек.

История постройки

Троекуровские палаты площадью 1495,2 кв. м находятся в Георгиевском переулке в центре Москвы. В основе палат Троекурова - постройка XVI века, показанная на плане Москвы 1626 года. Считается, что Троекуровы капитально перестроили палаты в середине XVII века, превратив их в один из самых огромных дворцов города.

В 1680 году дом пострадал в пожаре, сгорел деревянный верхний терем. К 1691 году палаты восстановлены и надстроены парадным каменным этажом. В ХХ веке дворец оставался жилым домом, во второй половине 1950-х была проведена его реставрация. В 1960-е годы в палатах размещался Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки, но в 1980 году он выехал из здания. После того, как в 1994 году Госдума заняла здание на Охотном ряду, Дворец оказался на закрытой территории.