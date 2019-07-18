Новый спорткомплекс с футбольным манежем построят в Даниловском районе Москвы

МОСКВА. 18 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с футбольным манежем на территории, прилегающей к стадиону "Торпедо", в Даниловском районе Москвы. Свыше 280 человек смогут ежедневно посещать ФОК, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"ФОК с футбольным манежем появится на территории спорткомплекса имени Э. А. Стрельцова в Даниловском районе. Фасады облицуют алюминиевыми кассетами с рисунком, которые будут создавать 3D-эффект. Инфраструктура ФОК рассчитана на 288 посетителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь ФОКа составит порядка 7 тыс. кв. м. Внутри запроектирован тренажерный зал, зал для бокса, раздевалки с душевыми, буфет, спа-зона, а также футбольный манеж. Также предусмотрены два боксерских ринга и трибуны вместимостью до 200 зрительских мест, а на первом этаже расположится медпункт с дежурным врачом.