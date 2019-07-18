Участок Киевского шоссе в Москве расширят до шести полос

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила реконструкцию участка Киевского шоссе от 51 км до 65 км. Об этом в четверг сообщается в пресс-материалах к заседанию комиссии.

"Проект будет предусматривать проведение реконструкции шоссе с расширением с двух до трех полос движения в каждом направлении на участке от развязки с Московским малым кольцом (51 км) до границы города Москвы (65 км)", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах, на данном участке планируется построить четыре внеуличных пешеходных перехода, транспортные развязки в поселках Рассудово и Киевский, а также провести реконструкцию железнодорожного моста в поселке Киевский.

"Киевское шоссе на участке от МКАД до развязки с ММК представляет собой современную бессветофорную магистраль. Реконструкция Киевского шоссе за пределами города Москвы (65-124 км) включена в ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)" и будет осуществляться ГК "Росавтодор", - отмечается в материалах.

Таким образом, реконструкция участка 51-65 км является частью проекта превращения Киевского шоссе в современную скоростную автотрассу, связывающую Москву с Московской, Калужской и Брянской областями с выходом на границу с Украиной.