Строительство пяти новых переходов через железнодорожные пути обсудят с москвичами

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные власти обсудят с москвичами проекты строительства пяти новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщается в четверг в материалах к заседанию Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

"Проекты строительства новых переходов будут вынесены на публичные слушания", - говорится в материалах.

Как уточняется в документах, для обеспечения безопасного перехода через пути Савеловского направления МЖД (МЦД-1) планируется продлить существующий подземный переход через Дмитровское шоссе в створе Красностуденческого проезда. Переход свяжет Тимирязевский и Бутырский районы.

"Еще один подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе и пути Савеловского направления МЖД планируется построить у магазина "Спортмастер" [Дмитровское шоссе, д. 37, корп. 1]. Существующий наземный переход [настил] будет ликвидирован, так как его безопасная эксплуатация станет невозможной в связи с увеличением интенсивности движения поездов после запуска линии МЦД-1", - добавляется в материалах.

Также в документах отмечено, что подземный пешеходный переход в створе 5-й улицы Ямского поля обеспечит безопасный переход через Алексеевскую соединительную линию, связывающую Смоленское и Савеловское направления МЖД. Необходимость ликвидации существующего настила и строительства нового перехода также связана с запуском линии МЦД-1.

"На Курском направлении МЖД в створе улицы Медиков планируется построить подземный пешеходный переход, который свяжет жилые кварталы района Царицыно с музеем-заповедником "Царицыно". Новый пешеходный переход под железнодорожной насыпью в районе остановочного пункта "Киевский" свяжет жилые кварталы поселка Киевский, разделенные Большим кольцом МЖД", - отмечается в материалах.