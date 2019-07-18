Новые проезды и речной причал хотят построить в комплексе "Москва Сити"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила реконструкцию Выставочного переулка, а также строительство проездов и причала в комплексе "Москва Сити". Об этом сообщается в материалах комиссии в четверг.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 18 июля 2019 года одобрила проект планировки (ППТ) территории ММДЦ "Москва-Сити" (ЦАО) для обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой", - говорится в материалах.

Отмечается, что проект предусматривает реконструкцию Выставочного переулка с увеличением числа полос движения до двух в каждую сторону, а также строительство нескольких новых проездов между башнями Сити.

"Планируется создание нового выхода из существующего подземного пешеходного перехода на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейского проезда на территорию "ЖК Нева Тауэрс". Кроме того, на берегу Москвы-реки будет размещен новый причал "Москва-Cити", - следует из материалов комиссии.

Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.