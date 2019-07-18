"Мосводосток" перешел на усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. На улицы Москвы выведено около 200 единиц спецтехники, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь предприятия.

"Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тыс. сотрудников переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехало около 210 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при возникновении скоплений воды во дворах жители могут подать заявку на ее откачку в диспетчерскую службу "Мосводостока", заявки принимают круглосуточно.

Сейчас, несмотря на непогоду, загрузка дорог в Москве составляет 4 балла, по данным "Яндекс.Пробки". Согласно сервису "Яндекс.Погода", дождь идет практически во всех районах Москвы.

"В ближайшие два часа дождь не прекратится", - отмечается на сайте.

Облачная погода с дождями и грозами прогнозировалась в четверг в Москве и Подмосковье. При грозе порывы ветра южного и западного направлений могут достигать 12-17 м/с. Из-за сильного дождя и гроз в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.