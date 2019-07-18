Власти Москвы увеличат до 105 тыс. единиц количество камер с распознаванием лиц

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество камер с функцией распознавания лиц увеличат в Москве до 105 тыс. единиц. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

"Функцию распознавания можно подключить к видеопотокам с любой городской камеры. Сейчас алгоритм работает на 1,5 тыс. потоках столичной системы видеонаблюдения, планируем расширить до 105 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что конкурс на расширение системы камер с распознаванием лиц планируется провести до конца текущего года.

Также в ведомстве пояснили, что сумма расширения системы видеонаблюдения будет определена исходя из концепции развития городского видеонаблюдения, которая в настоящее время находится в процессе пересмотра и утверждения.