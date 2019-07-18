В Москве создали гигантскую надпись "100 лет" из машин скорой помощи

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Медработники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве организовали в четверг флешмоб в честь предстоящего юбилея организации. Сотрудники выстроили из машин скорой помощи гигантскую надпись "100 лет", передает корреспондент ТАСС.

18 июля 1919 года, ровно 100 лет назад, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, и именно эта дата отмечается.

"Однако в нашей практике врачи никогда не обделяют вниманием 18 июля - день, когда фактически было принято решение о появлении службы скорой помощи в Москве. Этим событием мы хотим отдать дань памяти сотрудникам скорой медицинской помощи, которые начинали это дело в нелегких условиях, выразить знак уважения и благодарности всем, кто трудится в нашей организации в настоящее время", - рассказал ТАСС главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного департамента здравоохранения, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

На территории НИИ Скорой помощи имени Склифосовского собрались врачи, водители машин скорой помощи, благодарные пациенты. Пришли на акцию и многие из тех, кто в данный момент проходит лечение в НИИ. Ровно в 19:00 во дворе института водители припарковали 16 машин таким образом, чтобы получилась цифра "100", а 35 сотрудников службы скорой помощи выстроились, образовав слово "лет".

Таким образом был дан старт праздничным мероприятиям, приуроченным к 100-летию службы, которые будут проходить в столице в ближайшие месяцы. Кульминацией событий станет непосредственно день юбилея - 15 октября 2019 года. Какие сюрпризы ожидают москвичей в этот день - пока является тайной.

Как все начиналось

"Трудно представить, что когда-то станция начинала свою миссию с трех карет, а сегодня это мощная структура, представляющая собой хорошо оснащенные 1030 бригад скорой медицинской помощи, от работы которых во многом зависит здоровье москвичей, а зачастую и жизнь", - отметил Плавунов.

Сегодня коллектив столичной службы скорой помощи состоит 11 тыс. человек, из них более 2 тыс. - врачи и свыше 8 тыс. - фельдшеры. "В нашей команде трудятся настоящие профессионалы, которые умеют работать в самых неординарных условиях. К слову, обстановка, в которой работают бригады скорой помощи, требует и особых чисто человеческих качеств. Медицинские работники станции даже думать обязаны по-другому: слишком мало у них времени на принятие решения, а от точности поставленного диагноза зависит чья-то жизнь", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в 2018 году на станции было обновлено около 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в рамках подготовки к прошедшему чемпионату мира по футболу поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий. Сейчас это оборудование продолжает использоваться для оказания скорой медицинской помощи.

"Пожалуй, следует подчеркнуть, что сегодня все процессы приема и обработки вызовов на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова полностью автоматизированы. Каждая бригада оснащена планшетными компьютерами, подключенными к системе ЕМИАС. Уже по пути к пациенту наши медицинские сотрудники видят данные электронной карты. В случае, например, сосудистых патологий благодаря системе "Стационар" медики могут узнать, в какой из больниц в данный момент свободны операционные", - добавил Плавунов.

Самая быстрая помощь в Европе

Сегодня московская скорая помощь - самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире, отметил директор станции. Так, среднее время прибытия бригады на место, где произошло ДТП, составляет около восьми минут.

"Как сейчас помню, это был мой первый вызов на скорой, спешили к двухлетнему ребенку, находящемуся без сознания. Хватаем карту вызова, бегом в машину и полетели. По дороге выясняем обстоятельства случившегося: оказалось, что стоило маме потянуться за шампунем для крохи и отвернуться от него на полсекунды, как ребенок случайно наглотался воды в ванной", - вспоминает Андрей Ольшевский, старший врач-педиатр станции, 15 лет стажа.

Все медицинские манипуляции в квартире, где находился пациент, заняли не более пяти минут, все остальные процедуры - в машине. "Мчим быстрее гоночных машин в детскую Морозовскую больницу, каждая потерянная минута могла стоить жизни этому маленькому человеку. Слава богу, малыша удалось спасти. А как была счастлива его мама", - добавил Ольшевский.

Как отметил фельдшер 38 подстанции Дмитрий Краскин, работающий на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова 16 лет, для сотрудников службы постоянно проводятся курсы повышения квалификации, обучавшие семинары и вебинары. У медиков есть возможность получать ценный опыт за границей.

"За долгие годы моей работы на скорой произошли значительные изменения. Постоянно улучшается материально-техническая база. Активно внедряются компьютерные технологии, у каждой бригады есть планшеты, на которые в реальном времени поступает подробная информация по вызовам. Теперь у нас есть возможность отправлять электрокардиограмму через интернет на кардиопульт. Внедряются новые методы диагностики: теперь, например, врачи станции проходят курсы по ультразвуковой диагностике", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сегодня возможности столичной службы скорой помощи позволяют оформить вызов даже инвалидам по слуху. Для этого внедрен специальный сервис смс-вызова. Также действует возможностью экстренного обращения через сайт станции.