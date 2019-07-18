В Москве за вечер обнаружены пять минометных мин времен войны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пиротехники МЧС РФ обезвредили мины времен Великой Отечественной войны на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"В 18:34 мск поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы по адресу: Рязанский проспект, дом 2, корпус 3. В 20:36 саперами пиротехнического расчета центра "Лидер" для дальнейшей утилизации изъяты две минометные мины времен Великой Отечественной войны диаметром 50 мм, без взрывателей", - сказали в ведомстве.

Также источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что вечером четверга на улице Мневники возле дома 5, корпус 3 были найдены три минометные мины. Место происшествия было оцеплено, пиротехники обезвредили боеприпасы.