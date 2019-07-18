В Москве откроется выставка в честь 65-летия со дня рождения Сергея Курёхина

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Выставка "По следам "Поп-механики", посвященная творчеству музыканта и композитора Сергея Курёхина и приуроченная к 65-летию со дня его рождения, открывается в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) в пятницу. Экспозиция включает архивные материалы, костюмы, а также работы Виктора Цоя, Владислава Мамышева-Монро и других современников Курёхина, говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Проект рассказывает историю "Поп-механики" - уникального феномена, объединившего художников, музыкантов, перформансистов и ставшего отражением духа своего времени. Сам Сергей Курлхин говорил, что "Поп-механика" - это не группа, а способ мышления. В эпоху кардинальных преобразований в политике, экономике и эстетике "Поп-механика" разрушила миф о музыкальной и социальной однородности, показав, что в искусстве и в обществе могут сосуществовать множество повествований об официальной, популярной и маргинальной культуре. Совмещение рока, джаза и классической музыки, смешение всех существующих стилей и жанров, манипулирование готовыми музыкальными формами - все это воплотилось в "Поп-механике" и сделало её одним из главных музыкальных явлений конца ХХ века", - говорится в сообщении.

Экспозиция включает архивные материалы, афиши, пластинки, костюмы и фотографии из коллекции Центра современного искусства Сергея Курёхина, ММОМА и частных собраний. Основная задача кураторов выставки состоит в том, чтобы воссоздать атмосферу концертов "Поп-механики". Посетители смогут увидеть работы современников Курёхина, представителей ленинградского андеграунда 70х-80х годов.

Среди экспонатов - декорации, расписанные "Новыми художниками", реконструкция первого российского футуристического синтезатора "Утюгона", картины, объекты и анимация Олега Котельникова, Ивана Сотникова, Тимура Новикова, Сергея Бугаева "Африки", Георгия Гурьянова, Виктора Цоя. Также гости выставки увидят работы Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Владислава Мамышева-Монро, костюмы Сергея Чернова и неоакадемистов, фотографии, сделанные во время концертов, и редкие архивные видеозаписи "Поп-механики" и группы "Кино". Экспозицию можно будет увидеть в Образовательном центре ММОМА до 18 августа.

"Выставка "По следам "Поп-Механики" - часть большого проекта, посвящённого 65-летию со дня рождения Сергея Курёхина. В Образовательном центре ММОМА также пройдёт фестиваль "По следам "Поп-механики" - междисциплинарный проект, объединяющий выставку, перформансы, музыкальные выступления, круглые столы и кинопоказы. В рамках фестиваля состоятся концерты Московского ансамбля современной музыки, ансамбля Сергея Летова, Игоря Старшинова и других исполнителей", - отмечается в сообщении.

Сергей Курёхин (1954-1996) вошел в новейшую историю российской культуры как рок- и джазовый музыкант, композитор-авангардист, киносценарист, актер, шоумен. Играл в группе "Аквариум" (1981-1985), в 1984 году собрал группу "Поп-механика", в шоу которой могли участвовать музыканты, певцы и художники разных школ и стилей. Он написал музыку к двум десяткам кинофильмов. Имя Курёхина, помимо ежегодной премии, которая проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, носят созданный в городе Центр современного искусства и международный фестиваль SKIF.