{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу

Ночью в столице температура воздуха опустится до 13-15 градусов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 19 июля облачную погоду и до 22 градусов тепла в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве 19-21 градус тепла, ночью температура опустится до 13-15 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве и Подмосковье ожидается дождь, в ночные часы вероятность осадков сохранится. Днем в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с, ночью порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности сохранится в регионе из-за дождя. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Пожар в жилом доме на востоке Москвы ликвидировали
В происшествии пострадал один человек
Читать полностью