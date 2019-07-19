Объем велопроката в Москве с начала года сравнялся со всем 2017 годом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Москвичи с начала года совершили более 2,6 млн поездок на прокатных велосипедах, что превысило показатели всего 2017 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 2,6 млн поездок совершили пользователи городского проката велосипедов с начала сезона - столько же, как за весь 2017 год. Велопрокат уже прочно вошел в жизнь москвичей и стал полноценной частью транспортной системы города", - сказал он.

По его словам, востребованность сервиса растет из-за увеличения числа велосипедов и станций проката. В 2013 году, когда заработал "Велобайк", было 79 точек с 550 велосипедами. Сегодня горожанам доступно уже 530 станций и более 5 тыс. велосипедов в разных районах города.

"Рост - почти в 10 раз, такой динамики нет ни в одном городе мира. Благодаря тому, что можно взять велосипед в одном месте, а вернуть в другом, прокат удобен для хордовых поездок - между станциями метро на соседних линиях, а также как транспорт первой и последней мили", - добавил Ликсутов.

Пункты проката появляются вблизи станций метро и Московского центрального кольца, рядом с парками, а также в отдаленных районах города, где у жителей есть потребность двухколесном транспорте.

Сезон велопроката и проката электросамокатов в Москве в 2019 году заработал 25 апреля. Ранее Ликсутов сообщал, что на прокатных велосипедах в сутки совершается более 30 тыс. поездок.