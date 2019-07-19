Маршрут по памятным местам Владимира Маяковского появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пешеходный экскурсионный маршрут по местам, связанным с жизнью и творчеством Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву" в честь 126-летия со дня рождения поэта. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Продолжительность новой тематической экскурсии по городу - примерно два часа. Она охватывает семь локаций, связанных с творчеством и разными периодами жизни любимого поэта. Общая протяженность маршрута - 10 км", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Начало прогулки - возле дома 15/13 в переулке Маяковского, где поэт поселился вместе с Лилей и Осипом Брик в 1926 году. Затем маршрут проходит через бывшую Мясницкую полицейскую часть в Хитровском переулке, музей поэта в Лубянском проезде, Петровский пассаж на Петровке, Дом Романова на Тверском бульваре и здание Моссельпрома в Калашном переулке. А завершается экскурсия у памятника Маяковскому на Триумфальной площади.

"Узнай Москву" - интерактивный путеводитель по достопримечательностям города. Он работает в формате сайта и мобильного приложения. Всего, по данным мэрии, на портале и в мобильном приложении собраны описания более чем 1,6 тыс. зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 65 тематических прогулочных маршрутах.