В Московском зоопарке появился птенец розового пеликана

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в столичном зоопарке. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что обычно самки розовых пеликанов в неволе выводят птенцов поздней осенью, перед холодами, так что появление потомства летом - уникальный случай.

"Розовые пеликаны содержатся в Московском зоопарке с 1988 года, но первый птенец появился лишь в 2013 году. С тех пор пеликаны дают потомство почти ежегодно. Однако только в этом году птенец вылупился в гнезде, сооруженном на пруду. До этого пеликаны в Московском зоопарке размножались ближе к зиме во внутреннем помещении", - приводятся на портале слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Оперение птенца пока серого цвета, только со временем его окрас станет розовым. В ближайшее время посетители смогут наблюдать, как молодой пеликан плавает вместе с родителями на новой территории зоосада на пруду рядом с Турьей горкой.

Розовые пеликаны занесены в российскую Красную книгу как исчезающий вид.