Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метрополитена от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская", где в пятницу утром произошел сбой, восстановлено, сообщается на странице подземки в Twitter.
Движение поездов на Большой кольцевой линии (11) восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июля 2019 г.
"Движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о сбое движения на Большой кольцевой линии метро. Подробности не приводились.