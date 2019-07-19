{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро восстановлено

Ранее произошел сбой на участке между станциями "Хорошевская" и "Савеловская"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метрополитена от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская", где в пятницу утром произошел сбой, восстановлено, сообщается на странице подземки в Twitter.

"Движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о сбое движения на Большой кольцевой линии метро. Подробности не приводились.

Теги
Россия
Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро
Нет движения от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская"
Читать полностью