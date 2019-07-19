Участок Филевской линии метро Москвы между "Киевской" и "Кунцевской" закроют 20 и 21 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Движение поездов будет приостановлено на участке Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" в выходные, 20 и 21 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба метро.

"Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 05:30 утра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. Пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.