Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На ВДНХ впервые отметят Международный день шахмат. В честь праздника 21 июля шахматный клуб подготовил бесплатную программу. В 12:00 начнется урок по игре в шахматы для детей и их родителей. Роман Акимушкин, обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации, расскажет участникам о тактиках ведения игры, разновидностях поединков, способах предугадать стратегию соперника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости мероприятия также смогут принять участие в мастер-классах по созданию значков в виде объемных шахматных фигурок и занятиях по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы", которые пройдут под руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени Строганова, членов Союза художников.

Выставке достижений народного хозяйства в 2019 году исполняется 80 лет. В связи с этим на ВДНХ до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.