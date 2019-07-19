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Потребление газа в Москве снизилось на четверть за 9 лет

На сегодняшний день в столице газифицировано порядка двух миллионов квартир

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объем потребляемого газа в столице снизился до 23 млрд кубических метров в год за 9 лет. Об этом сообщил в пятницу в ходе конференции "Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Сегодня уровень потребления газа по Москве достиг 23 млрд [кубических метров в год]. В 2010 году было 30 млрд. И это при приросте недвижимости на миллионы квадратных метров", - сказал Бирюков.

На сегодняшний день в Москве газифицировано порядка двух миллионов квартир.

По словам заммэра, с 2010 года 2% снижение износа инженерно-коммунальных сетей в Москве при росте их износа на 4,6% в целом.

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РоссияБирюков, Петр Павлович
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