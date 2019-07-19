Движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии метро 20 и 21 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Схема движения транспорта в районах Москвы Филевский парк и Дорогомилово изменится из-за реконструкции участка метро Филевской линии в выходные, 20 и 21 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"Из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта", - говорится в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

В пресс-службе уточнили, что для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре, участке улицы Барклая, набережной Тараса Шевченко, а также на разворотной площадке в районе дома 2к1 по улице Новозаводская.

"Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной. Обращаем внимание водителей такси, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен", - отмечается в сообщении.