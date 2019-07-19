"Битва тортов" пройдет в московском Парке Горького 20 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский Парк Горького в субботу, 20 июля, пригласил москвичей на "битву тортов". Чтобы принять участие в шоу, надо прийти в парк со своим кулинарным изделием, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Парк Горького 20 июля приглашает на самое вкусное сражение 2019 года - битву тортов. "Высококалорийное" шоу пройдет на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00 и будет приурочено к Международному дню торта", - говорится в сообщении.

Всем участникам выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов будут использоваться кондитерские изделия, которые надо принести с собой. Музыкальным сопровождением праздника станут зажигательные диджей-сеты.

"Победителями станут самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества бросков. Призеры состязания получат памятные подарки от парка", - уточняется на портале.

Вход на мероприятие свободный.