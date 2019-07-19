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Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве 16-18 июля

Месячная норма осадков для июля составляет 94 мм

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около трети месячной нормы осадков - более 32 мм - выпало в Москве за три дня, с 16 по 18 июля, при этом в период с 1 по 15 июля в столице выпало лишь 16,4 мм. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"С 1 по 15 июля в Москве выпало 16,4 мм осадков. 16 июля выпало 10,4 мм, 17-го - 13,7 мм, а за 18-ое - 8 мм. Получается, что за три дня выпало 32,1 мм. Это сильные осадки", - сказал он.

Месячная норма осадков для июля составляет 94 мм, добавил Цыганков.

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