Очередной циклон с дождями и грозами придет в Москву 23 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Очередной циклон принесет в Москву дожди и грозы в следующий вторник, 23 июля, однако температура в столице немного повысится. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Ближе к воскресенью циклон уйдет в район Сыктывкара и Салехарда. Но на смену ему придет очередной циклон, поэтому до конца месяца у нас будет переменная облачность с дождями и грозами. Единственная передышка ожидается в понедельник - за счет солнышка температура поднимется до 24-26", - сказал он.

При этом температура в Москве немного повысится, отметил собеседник агентства.

По его словам, 20 июля в столице ожидается 19-21 градус, 21 июля - 21-23 градуса.

"Во вторник и среду из-за того, что опять придет циклон, будет больше влажности, но температура будет держаться в пределах 22-25 градусов", - добавил Цыганков.

По данным Гидрометцентра, 20-21 июля в столице местами пройдет небольшой дождь, погода будет облачной.