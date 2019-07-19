"МОЭК" подключил к теплоснабжению московский тематический парк "Остров мечты"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МОЭК" завершили работы по подключению к теплоснабжению самого крупного в мире крытого тематического парка "Остров мечты" в Москве с опережением срока. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Строительно-монтажные работы на тепловых сетях завершены сотрудниками компании "МОЭК-Проект" в июне, подключение [к теплоснабжению самого крупного в мире крытого тематического парка "Остров мечты"] проведено с опережением сроков, предусмотренных договором. В настоящее время производится комплекс мероприятий по вводу вновь построенной теплосети в эксплуатацию для обеспечения объекта теплоснабжением в предстоящем отопительном периоде", - говорится в сообщении.

"Остров Мечты" - первый в России городской курорт и новая туристическая достопримечательность Москвы, расположенная на берегу Нагатинской поймы Москвы-реки. На территории "Острова Мечты" появится самый крупный крытый тематический парк в мире.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность ПАО "МОЭК" включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.