Три автомобиля повреждены упавшим деревом в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Три автомобиля оказались повреждены в результате падения дерева 18 июля в Москве из-за сильного ветра с дождем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального административного округа.

"18 июля при сильных порывах ветра у дома 18 на улице Мантулинская упало дерево. В результате пострадали три припаркованных под деревом автомобиля. Экстренными службами города ведется активная разъяснительная работа о последствиях непогоды", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по факту произошедшего составлен акт о повреждении транспортного средства и владельцы смогут обратиться в свою страховую компанию за возмещением ущерба.

"Просим москвичей и гостей города быть внимательными и осторожными, не игнорировать предупреждения об опасности нахождения под деревьями и шаткими конструкциями", - добавил собеседник агентства.

Накануне в столице прошел проливной дождь с градом, в связи с чем городские службы перешли на усиленный режим работы. В частности, на улицы было выведено более 200 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток", в том числе водооткачивающей. С последствиями дождя боролись порядка 1,2 тыс. сотрудников. Из-за непогоды в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень опасности.