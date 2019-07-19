Более 50 мероприятий пройдет с 1 по 4 августа в честь 80-летия ВДНХ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 50 различных мероприятий пройдет с 1 по 4 августа в честь 80-летнего юбилея Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом в пятницу сообщается на сайте ВДНХ.

"С 1 по 4 августа главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы отметить свой 80-й день рождения. За четыре дня на ВДНХ пройдет более 50 событий - концертов, представлений и других активностей, выступят более 50 артистов на 20 различных площадках. Юбилейная программа придется по душе посетителям всех возрастов и интересов и поразит разнообразием форматов отдыха: от гастрономических путешествий до научных экспериментов, от электронной музыки до народных хоровых песен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным событием станет большой праздничный концерт, который пройдет 1 августа на сцене между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов". Концерт с участием звезд российской эстрады будет транслироваться одновременно на все экраны, расположенные вдоль Центральной аллеи.

Кроме того, гости праздничных мероприятий смогут увидеть солистов Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также понаблюдать за световым и 3D-проекционным шоу, которое расскажет историю как самого архитектурного объекта, так и всей ВДНХ. Также к юбилею Выставки откроются три новые экспозиции: "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только", "История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ" и "Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ", а также постоянная экспозиция - Музей ВДНХ.