Собянин осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", которое планируется завершить в ближайшие месяцы.

"Мы завершаем его строительство на месте прежнего бассейна, который хорошо прослужил москвичам 60 лет <...> Здесь смогут заниматься и дети, и взрослые, и профессиональные спортсмены, и любители, и, конечно, здесь будет организован семейный отдых для занятия спортом всей семьей. А благодаря аквапарку к ним добавятся и водные развлечения", - отметил Собянин. По его словам, сюда будет приходить почти в 40 раз больше людей.

Возведение плавательного центра в Лужниках началось в 2016 году по проекту московского бюро UNK project. Общая площадь пятиэтажного (плюс один подземный этаж) центра составит 51,7 тыс. кв. м. Новое здание сохранит основные черты прежнего сооружения и, соответственно, стилистическое единство с остальными спортивными объектами Лужников. Как отметил мэр, в настоящее время на объекте выполнены основные строительные работы. Ведется отделка фасадов и интерьеров, пусконаладка. "Надеюсь, что осенью этот центр примет первых москвичей", - сказал он.

Согласно пресс-материалам, в ходе работ была воссоздана колоннада, а исторические горельефы, снятые со старого здания, размещены внутри на стене главного входа в зону бассейнов. Главный и боковой фасады плавательного центра украсят реплики 12 барельефов, в точности повторяющие исторические панно. На них в характерном стиле советского романтизма 50-х годов будут изображены состязания в разных видах спорта, спортсмены с кубками и лавровыми венками, девушки в купальниках, фигуры, напоминающие античные статуи. Также фасады будут украшены орнаментом из колец, напоминающим об Олимпиаде-80.

Под крышей центра разместят три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых. Один из бассейнов будет оборудован подъемным дном, что позволит использовать его для занятий детей и маломобильных граждан. Общая площадь всех бассейнов составит 3,1 тыс. кв. м.

Частью центра станут также аквапарк с девятью горками общей длиной более 1,2 км, тренировочные залы, фитнес-центр, спа, боксерский клуб, гимнастический центр, центр спорта для всей семьи и серф-центр. В аквапарке будут оборудованы развлекательные зоны с детскими игровыми площадками и песочницами, а также фуд-корты на первом и втором этажах.