Участок Филевской линии метро Москвы между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли на два дня

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Движение поездов приостановлено до понедельника на участке Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе метро.

"Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 05:30 утра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. Пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В связи закрытием участка в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта, это необходимо для обеспечения приоритетного проезда для компенсационных автобусов. Как уточнили в пресс-службе Мосгортранса, в выходные будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре, участке улицы Барклая, набережной Тараса Шевченко, а также на разворотной площадке в районе дома 2к1 по улице Новозаводская.

"Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной. Обращаем внимание водителей такси, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен", - отмечается в сообщении предприятия.