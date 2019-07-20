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Облачно с прояснениями и до 23 градусов тепла ожидается 20 июля в Московском регионе

Местами возможны дожди

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в субботу, местами пройдут дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от 19 до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 13-15 градусов.

В Подмосковье от 18 до 23 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 10 градусов.

По прогнозу синоптиков, днем юго-западный и западный ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. В ночные часы ветер изменит направление на северо-западное, его скорость не превысит 10 м/с.

В Московской области сохранится желтый уровень опасности из-за ветра. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

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