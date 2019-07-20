Полмиллиона бутылок воды и газировки купили пассажиры в московском метро с начала лета

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спрос на прохладительные напитки в вендинговых автоматах на станциях Московского метрополитена вырос на 30% по сравнению с весенним периодом. С начала лета пассажиры метро приобрели полмиллиона бутылок воды, сока и газированных напитков, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе подземки.

"С начала у лета у пассажиров всегда растет спрос на прохладительные напитки. В вендинговых автоматах, размещенных на станциях метро, за полтора месяца приобрели более 250 тыс. бутылок воды, более 150 тыс. бутылок сладкой газировки и 100 тыс. бутылок соков и сокосодержащих напитков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, летом ежедневно в среднем прохладительные напитки в вендинговых аппаратах на станциях метрополитена покупают более 10,2 тыс. пассажиров, по сравнению с весенним периодом спрос на напитки вырос на 30%.

Самым большим спросом пользуются автоматы на станциях "Марксистская", "Дубровка" и "Трубная". По статистике, чаще всего пассажиры покупают в метро питьевую воду.

Купить прохладительный напиток, снеки, шоколадные батончики можно в 303 вендинговых автоматах на 47 станциях метрополитена. Также в продаже имеются товары повседневного спроса: продукты питания, одежда, аксессуары, цветы. Торговые киоски и павильоны располагаются в переходах станций как в центре Москвы, так и в отдаленных районах столицы.