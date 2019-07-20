Водителей в Москве просят не парковаться у деревьев и рекламных щитов из-за непогоды

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Водителей в Москве просят быть острожными при парковке и не оставлять автомобили у деревьев и рекламных щитов в связи с непогодой. Об этом в субботу сообщается на странице "Московского паркинга" в Twitter.
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций! #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 20 juillet 2019
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в субботу, местами пройдут дожди.
По прогнозу синоптиков, днем будет юго-западный и западный ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. В ночные часы ветер изменит направление на северо-западное, его скорость не превысит 10 м/с.
В Московской области сохранится желтый уровень опасности из-за ветра. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.