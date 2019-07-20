Благоустройство территорий около шести объектов науки и промышленности стартовало в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Благоустройство территорий, прилегающих к шести объектам науки и промышленности, началось в Москве. Об этом сообщается в субботу на столичном портале мэра и правительства.

"Началось благоустройство территорий, прилегающих к шести объектам науки и промышленности. В рамках благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям науки и промышленности, отремонтируют существующие тротуары и оборудуют новые там, где они отсутствуют, установят бордюрный камень с понижениями в местах пешеходных переходов, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Планируется также установка малых архитектурных форм и информационных стел, обустройство газонов и озеленение", - говорится в сообщении.

Планируется обновить территорию возле ОАО "ВИЛС" в Можайском районе. Оно занимается разработкой новых технологий и производством изделий из специальных сплавов. Также работы проведут и на территории, прилегающей к ФГУП НАМИ, расположенному в Головинском районе. Еще два предприятия, транспортная и пешеходная доступность которых улучшится, находятся в районе Нагатино-Садовники. Это оператор российской почтовой сети "Почта России" и АО "Ривер Сити", занимающееся арендой и управлением недвижимостью.

"Два предприятия, дорога к которым станет более комфортной, расположены в районе Соколиной Горы в ВАО. Это химфармзавод - ФГУП ГосЗМП и Научно-исследовательский институт органической химии и технологии - ФГУП ГосНИИОХТ", - уточняется в сообщении.

Завершить работы планируется в сентябре 2019 года.

Всего в 2019 году планируется улучшить транспортную и пешеходную доступность 31 предприятия.