{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Благоустройство территорий около шести объектов науки и промышленности стартовало в Москве

Завершение работ планируется в сентябре 2019 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Благоустройство территорий, прилегающих к шести объектам науки и промышленности, началось в Москве. Об этом сообщается в субботу на столичном портале мэра и правительства.

"Началось благоустройство территорий, прилегающих к шести объектам науки и промышленности. В рамках благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям науки и промышленности, отремонтируют существующие тротуары и оборудуют новые там, где они отсутствуют, установят бордюрный камень с понижениями в местах пешеходных переходов, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Планируется также установка малых архитектурных форм и информационных стел, обустройство газонов и озеленение", - говорится в сообщении.

Планируется обновить территорию возле ОАО "ВИЛС" в Можайском районе. Оно занимается разработкой новых технологий и производством изделий из специальных сплавов. Также работы проведут и на территории, прилегающей к ФГУП НАМИ, расположенному в Головинском районе. Еще два предприятия, транспортная и пешеходная доступность которых улучшится, находятся в районе Нагатино-Садовники. Это оператор российской почтовой сети "Почта России" и АО "Ривер Сити", занимающееся арендой и управлением недвижимостью.

"Два предприятия, дорога к которым станет более комфортной, расположены в районе Соколиной Горы в ВАО. Это химфармзавод - ФГУП ГосЗМП и Научно-исследовательский институт органической химии и технологии - ФГУП ГосНИИОХТ", - уточняется в сообщении.

Завершить работы планируется в сентябре 2019 года.

Всего в 2019 году планируется улучшить транспортную и пешеходную доступность 31 предприятия.

Теги
Россия
Летние неолимпийские виды спорта
Избран новый президент Шахматной федерации Москвы
Сергей Лазарев сменил на этом посту Владимира Палихату, руководившего федерацией последние девять лет
Читать полностью