В Москве началось строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Строительство станции московского метрополитена "Университет Дружбы Народов" стартовало в столице. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

На Коммунарской линии #мосметро начали строить станцию "Университет Дружбы Народов". Она будет в 5 минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания #РУДН . Сейчас ближайшие станции - "Беляево" и "Юго-Западная" - расположены примерно в 1,5 км от вуза. pic.twitter.com/1qUq1JrVYd

"На Коммунарской линии московского метро начали строить станцию "Университет Дружбы Народов". Она будет в пяти минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания РУДН. Сейчас ближайшие станции - "Беляево" и "Юго-Западная" - расположены примерно в 1,5 км от вуза", - говорится в сообщении.

Коммунарская линия метро пройдет от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Длина линии составит около 40 км с 16 станциями. Ее участок от станции "Севастопольский проспект" до станции "Коммунарка" планируется построить к 2023 году.