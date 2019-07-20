Центры госуслуг в Москве проведут с 22 по 28 июля семинары и мастер-классы для граждан

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бесплатные занятия по повышению компьютерной грамотности, семинары о том, на что стоит обращать внимание при запуске стартапа и какие сервисы помогают продвижению в социальных сетях, пройдут в столичных центрах госуслуг "Мои документы" с 22 по 28 июля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 22 по 28 июля в офисах "Мои документы" проведут курсы по повышению компьютерной грамотности "Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома". Участникам помогут зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru и объяснят, как корректно передать показания приборов учета и записаться на прием в государственное учреждение. Кроме того, посетители узнают обо всех действующих электронных сервисах", - говорится в сообщении на портале.

Посетители офиса на Пресненской набережной (ЦАО) 22 июля с 19:00 мск до 21:00 мск смогут поучаствовать в семинаре "Тренды продвижения в социальных сетях. Продвижение на YouTube, Instagram, Facebook. Чат-боты". Участники узнают, как увеличивать количество просмотров, повышать конверсию продаж и какие сервисы использовать для продвижения.

Во флагманском офисе на Новоясеневском проспекте (ЮЗАО) 23 июля в 19:00 мск пройдет мастер-класс "Внутренние факторы успеха в бизнесе и карьере".

Отделение "Мои документы" в ЦАО 24 июля готовит для предпринимателей, маркетологов, бизнес-тренеров, психологов, консультантов и всех, кому интересна тема открытия бизнеса, конференцию "Личный бренд - шаг к успеху". Она пройдет с 11:00 мск до 17:30 мск. Для участия требуется предварительная регистрация. Программа мероприятия разделена на тематические блоки - бренд, Instagram, сторителлинг, Youtube.

В четверг, 25 июля, в офисе "Мои документы" в ЮЗАО в 19:00 мск состоится семинар "Основы открытия предприятия общественного питания". На встрече обсудят тренды и тенденции в индустрии питания в России и в мире, а также объяснят, на что стоит обращать внимание при запуске стартапа.